Scarlet Lane Brewing 7724 Depot St. McCordsville
Pizza
Build Your Own
- 12" Build Your Own
LOAD UP YOUR OWN CREATION ON 12" HAND TOSSED DOUGH$14.00
- 16" Build Your Own
LOAD UP YOUR OWN CREATION ON 16" HAND TOSSED DOUGH$17.00
- 12" Half and Half
DESIGN TWO PIZZAS ON ONE 12" HAND TOSSED CRUST$14.00
- 16" Half and Half
DESIGN TWO PIZZAS ON ONE 16" HAND TOSSED CRUST$17.00
- Build Your Own Munchie Personal
DESIGN YOUR VERY OWN PERSONAL PIZZA$6.00
Build Your Own Munchie Personal
DESIGN YOUR VERY OWN PERSONAL PIZZA
Specialty Pizzas
- 12" Scarlet Supreme
SAUSAGE, EZZO CUP & CHAR PEPPERONI, BANANA PEPPERS, GREEN PEPPERS, RED ONION, MUSHROOMS$26.00
- 12" Sammy Terry Bucket of Flesh
LOADED W/ BEEF, SMOKED BACON, SMOKED HAM, EZZO CUP & CHAR PEPPERONI, CRUMBLED SAUSAGE$29.00
- 12" The Audrey II
VEGGIE PIE W/ RED ONION, MUSHROOMS, GREEN PEPPERS, BANANA PEPPERS, AND BLACK OLIVES$18.49
- 12" Slash Burger Pizza
BURGER SAUCE BASE, CHEESE, GROUND BEEF, RED ONION, PICKLES AND SPECIAL SMASH DRIZZLE$26.00
- 16" Scarlet Supreme
SAUSAGE, EZZO CUP & CHAR PEPPERONI, BANANA PEPPERS, GREEN PEPPERS, RED ONION, MUSHROOMS$29.00
- 16" Sammy Terry Bucket of Flesh
LOADED W/ BEEF, SMOKED BACON, SMOKED HAM, EZZO CUP & CHAR PEPPERONI, CRUMBLED SAUSAGE$32.00
- 16" The Audrey II
VEGGIE PIE W/ RED ONION, MUSHROOMS, GREEN PEPPERS, BANANA PEPPERS, AND BLACK OLIVES$21.99
- 16" Slash Burger Pizza
BURGER SAUCE BASE, CHEESE, GROUND BEEF, RED ONION, PICKLES, AND SPECIAL SMASH DRIZZLE$29.00
- 12" The Pennywise
SPICY GARLIC BUTTER BASE, MOZZARELLA, PARMESAN, RICOTTA, RED PEPPER FLAKES, AND PERUVIAN PEPPADEW PEPPERS.$25.00
- 16" The Pennywise
SPICY GARLIC BUTTER BASE, MOZZERELLA, PARMESAN, RICOTTA, RED EPPER FLAKES, AND PERUVIAN PEPPADEW PEPPERS.$28.00
- 16" Eilise's MuthaFungas
RANCH BASE SAUCE, PARMESAN, MOZZARELLA, GORGONZOLA, SLB BEER MARINATED MUSHROOMS, BASIL, AND BREWER'S YEAST$30.00
- 12" Eilise's MuthaFungas
RANCH BASE SAUCE, PARMESAN, MOZZARELLA, GORGONZOLA, SLB BEER MARINATED MUSHROOMS, BASIL, AND BREWER'S YEAST$27.00